Muore investito sulla Pesciatina

sabato, 29 febbraio 2020, 20:02

di gabriele muratori

Tragedia questa sera sulla via Pesciatina a Lunata, nel comune di Capannori, proprio all'altezza del Penny Market. Un uomo di 57 anni, dello Sri Lanka ma residente a Lucca, ha perso la vita dopo essere stato investito. Due le auto coinvolte: un'Audi A3 e un'Alfa Romeo 156.



La chiamata, al 118, è arrivata intorno alle 19.35. Stando ad una prima, e ancora sommaria, ricostruzione dell'accaduto, sembra che la vittima stesse attraversando a piedi la strada dopo aver fatto la spesa al Penny; a quel punto, una delle due auto, che procedeva in direzione Pescia, pare abbia preso in pieno il pedone, sbattendolo nell'altra corsia, sulla quale sopraggiungeva, nella direzione opposta, l'altra vettura, sotto la quale è rimasto il corpo dell'uomo a seguito dell'impatto. La dinamica è comunque ora al vaglio dei carabinieri di Lucca.



Sul posto, per i soccorsi, la Misericordia di Capannori, l'automedica e la Misericordia Santa Gemma Galgani. Era stato inizialmente allertato anche l'elisoccorso Pegaso, poi però la missione è stata annullata. Presenti invece i vigili del fuoco per estrarre l'uomo da sotto l'auto. La vittima ha riportato traumi importanti e i sanitari hanno provato a fare rianimazione, ma non c’è stato niente da fare. Portati infine all’ospedale di Lucca, in codice verde, i due conducenti delle auto coinvolte: uno più che altro per lo choc, l’altro per un leggero trauma ad un arto.



Rimasta chiusa, in ambo le direzioni, la via Pesciatina di Lunata, da rotonda a rotonda, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno.



Foto di Ciprian Gheorghita