Parole e Coccole: ad Altopascio le coccole si fanno attraverso i libri

Altri articoli in Piana

lunedì, 17 febbraio 2020, 16:56

L'assessore Lucia Micheli: "Un'iniziativa di buon senso e di semplificazione che adottiamo per evitare disagi alla mobilità delle persone con disabilità"

lunedì, 17 febbraio 2020, 15:08

Sei eliminatorie, si inizia il 22 febbraio a Porcari. Finalissima il 22 marzo a Saltocchio. La manifestazione da quest'anno è adottata da "La Piana del cibo"

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:31

Un weekend a due velocità per le giovanili amaranto. Niente di fatto per gli Alliievi Elite che chiudono sullo 0 a 0 il match contro la Floria 2000, mentre i B vengono battuti dallo Zenith Audax. Bene, invece, i Giovanissimi che vincono entrambe le competizioni.

lunedì, 17 febbraio 2020, 09:28

Due persone, un italiano e un marocchino, sono stati arrestati nel fine settimana dai carabinieri della sezione radiomobile di Lucca, entrambi responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

domenica, 16 febbraio 2020, 17:06

Quarta vittoria consecutiva per il Tau Calcio che si impone, in una gara vibrante e sofferta, per 2 a 1 sul Cenaia. Tre punti pesanti per la squadra amaranto, che conquista il quarto posto in classifica e consolida la propria posizione in chiave play-off

domenica, 16 febbraio 2020, 14:15

Il consigliere comunale Lega Salvini premier, Bruno Zappia, interviene in merito allo stato in versa la strada di via Martiri Lunatesi