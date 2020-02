Partito alla Casa della Salute di Marlia il Caffè Alzheimer, una “palestra di relazione” per superare l’isolamento sociale

Altri articoli in Piana

venerdì, 14 febbraio 2020, 11:12

Sabato 15 febbraio "Emozioni in musica" con l'ORT Attack ensemble al teatro dei Rassicurati di Montecarlo

venerdì, 14 febbraio 2020, 10:19

Match sulla carta impossibile per il Bama Altopascio. I rosablu saranno di scena (domenica ore 18,15) al Palafilarete di Legnaia, contro i padroni di casa dell'Olimpia. Un team costruito mattone dopo mattone che negli anni si é staccato sempre più dalle zone paludose della classifica fino all'exploit di questa stagione...

venerdì, 14 febbraio 2020, 08:35

Il consigliere comunale della Lega Salvini Premier, Bruno Zappia, segnala la mancanza di illuminazione nella via del Fondaccio

venerdì, 14 febbraio 2020, 08:18

Ha solo 14 anni ma una tenacia di ferro. Per la seconda volta - la prima aveva appena 11 anni - Anna Donati, in arte Anna Beat, andrà a rappresentare l'Italia sul palcoscenico del "Juste Debout" (letteralmente "solo in piedi"), competizione internazionale di danza fondata in Francia nel 2001 da...

giovedì, 13 febbraio 2020, 17:55

Lionetti: "L'obiettivo è quello di far conoscere alle nuove generazioni le istituzioni e il loro funzionamento"

giovedì, 13 febbraio 2020, 13:35

Fino a mille euro di contributo per smaltire l'amianto nelle abitazioni private e nelle pertinenze. Li assegnerà l'amministrazione Menesini ai cittadini attraverso un bando che sarà pubblicato sabato 22 febbraio con l'obiettivo di andare incontro a coloro che devono sostenere lavori di bonifica di questo materiale alquanto dannoso