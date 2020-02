Piana del Cibo, al via i tavoli telematici

Altri articoli in Piana

sabato, 1 febbraio 2020, 11:50

Sono in totale 63 le multe elevate dalla Polizia Municipale di Capannori dal 1 gennaio 2019 ad oggi nei confronti di coloro che non hanno rispettato i divieti e le regole previsti per gli abbruciamenti all'aperto

sabato, 1 febbraio 2020, 11:49

La croce sul Monte Zano a Vorno da alcuni giorni è tornata ad illuminarsi dopo la riparazione di un guasto all'impianto elettrico causato da un fulmine. Il ripristino dell'illuminazione di questo importante simbolo per la comunità è avvenuto grazie anche al supporto dell'amministrazione comunale che dal 2017 si è presa...

venerdì, 31 gennaio 2020, 13:56

Bama che si reca a Siena in un testacoda del campionato. I padroni di casa della Virtus Siena si trovano, a sorpresa, solitari nella prima posizione della graduatoria di C Gold. A sorpresa perché hanno iniziato con un roster molto rinnovato, che pian piano sta assumendo le sembianze di corazzata

venerdì, 31 gennaio 2020, 13:43

Tutto pronto per la partenza dell'edizione 2020 del CarnevalMarlia. Domenica 2 febbraio alle ore 14.30, con ingresso gratuito, ci sarà il primo corso mascherato dello storico carnevale promosso dal Comitato CarnevalMarlia e dal Comune di Capannori in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

venerdì, 31 gennaio 2020, 12:07

Passi in avanti per la realizzazione, in sinergia fra l'Azienda USL Toscana nord ovest e l'amministrazione Menesini, della Casa della Salute a San Leonardo in Treponzio grazie al potenziamento del locale centro socio sanitario

giovedì, 30 gennaio 2020, 15:38

Sequestro dell'autocarro e sanzione di 6mila euro: è quanto ha disposto la polizia municipale di Altopascio ai danni di un giovane conducente di Pescia, trovato alla guida del camion privo di assicurazione e revisione, con patente revocata dal 2015 per mancanza dei requisiti psico-fisici