Pisani (Italia Viva): "Un incontro a breve con i cittadini di Lunata per parlare di tutti i lavori che interesseranno la frazione"

giovedì, 27 febbraio 2020, 19:38

"Un incontro a breve con i cittadini di Lunata per parlare di tutti i lavori che interesseranno la frazione di Lunata": lo ha chiesto al sindaco Menesini e all'assessore ai Lavori Pubblici, la consigliera Silvana Pisani di Italia Viva.

"In questo mandato saranno molteplici gli interventi che verranno effettuati in questa località, molti di questi attesi dai residenti da tantissimo tempo e risolutori di situazioni non più procrastinabili. Alcuni progetti sono già stati presentati nel precedente mandato, ma dobbiamo portare all'attenzione gli ulteriori sviluppi ed aprire ad un confronto con i cittadini su alcune variabili al fine di procedere definitivamente con i lavori" continua Pisani – "Gli argomenti più importanti in cantiere che dovranno, tra gli altri, essere affrontati riguardano il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo ingresso dell'azienda Smurfit Kappa in via Banchieri a Lunata, problema annoso e complesso, che grava nell'area centrale di Lunata, al quale con molto impegno abbiamo cercato di dare una definitiva risposta tenendo in considerazione le necessità di tutte le componenti: residenti, commercianti, Parrocchia e azienda, la quale rappresenta un'importante risorsa per il lavoro e per il nostro comune. Altri progetti riguardano la nuova rotonda all'incrocio del Tiglio, la nuova pista ciclabile, l'ampliamento del giardino e la viabilità di raccordo alla scuola elementare".

"Inoltre - continua la consigliera Pisani - è da tempo che, come consigliere eletto nella zona, caldeggio la realizzazione di un parco nei pressi della chiesa, nello spazio tra il parcheggio e l'ufficio postale, una zona alberata che si presta bene all'obiettivo. All'inizio di questo mandato ho riproposto il progetto prevedendo un parco per tutta la famiglia: una sola area aperta e ripartita per temi, un settore allestito con giochi per i piccoli, una parte relax con tavolini e panchine per la convivialità degli adulti e un'area interamente dedicata ai giovani. Un parco innovativo in cui non mancherà l'attenzione alla salute. In ognuna saranno installate attrezzatura da esterno per la ginnastica dolce e attrezzi fitness per i giovani. Finalmente in questo mandato, in accordo con l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Del Carlo, questo progetto si realizzerà ed il prossimo incontro con i cittadini sarà l'occasione di condividerlo e raccogliere eventuali suggerimenti. Un mandato amministrativo, questo, che cambierà volto a Lunata rendendola una cittadina curata e a misura di persona".