Più controllo delle zone di accesso alla Piana: sindaci incontrano il prefetto

sabato, 15 febbraio 2020, 11:35

Appena terminato un importante intervento di riqualificazione nel borgo di Valgiano realizzato dall'amministrazione comunale per un investimento di circa 50 mila euro

sabato, 15 febbraio 2020, 11:00

Matteo Petrini, consigliere comunale FDI Capannori, interviene in merito all'intitolazione della Cittadella dello Sport a Federico Pisani

sabato, 15 febbraio 2020, 10:57

Terzo corso mascherato del CarnevalMarlia domani, domenica 16 febbraio, a Marlia a partire dalle ore 14.30. La manifestazione promossa dal Comitato CarnevalMarlia e dal Comune di Capannori in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si svolgerà in piazza del Mercato e in una parte di via Paolinelli

sabato, 15 febbraio 2020, 10:55

Prima importante anteprima lucchese per la XXXI Mostra Antiche Camelie della Lucchesia promossa dal Centro Culturale Compitese e dal Comune di Capannori che si svolgerà a S. Andrea e Pieve di Compito nei fine settimana 14-15, 21-22 e 28-29 marzo

sabato, 15 febbraio 2020, 09:11

Sabato 15 febbraio, alle 21.15, riprendono, le attività all’Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari con la prima edizione, ad ingresso libero, de La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio presentata dall’attore Vincenzo Puosi

venerdì, 14 febbraio 2020, 19:14

"Sì ai prodotti del nostro territorio nelle mense scolastiche, sì ai progetti di valorizzazione del cibo sano nelle scuole". Lo dice Guido Angelini, capogruppo in consiglio comunale del partito democratico