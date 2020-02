Piana



Presentata la stagione teatrale dell'Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara

giovedì, 20 febbraio 2020, 15:35

di chiara grassini

Mentre spiegano i contenuti del programma, scorrono gli eventi teatrali sulla locandina "Stagione primaverile 2020" nella sala del sindaco di Porcari dove si è svolta la conferenza stampa nella tarda mattinata di stamani.



Dopo i saluti istituzionali dell' assessore alla cultura Roberta Menchetti, Giovanni Fedeli illustra nel dettaglio la nuova stagione. Il direttore artistico annuncia che saranno due gli aspetti da privilegiare: lo spazio alle compagnie locali e al teatro vernacolare. Sempre dalle sue parole:" Fornire un servizio artistico popolare e ricreativo". In programma due spettacoli di autore basati su due testi di Pirandello. Il primo è " Il berretto a sonagli", l' altro "La patente e la Giara" in scena rispettivamente il 3 aprile e il 9 maggio. Gia da domani sera all' auditorium Vincenzo Da Massa Carrara si potrà assistere a "La fortuna con l' effe maiuscola", una commedia di Eduardo De Filippo con la compagnia i Commedianti. Per il quinto anno consecutivo torna "a Teatro in Famiglia" la domenica pomeriggio alle 17:00.



"Nico cerca un amico" ad esempio, é uno spettacolo rivolto ai bambini di tre anni, mentre quello del 15 marzo " I tre porcellino e i sette capretti" sarà multimediale. Per non parlare di " Musicastrocca" dove un poeta clown intratterrà grandi e piccini con musica e canto. Non solo. Ci sarà anche uno spazio per la musica che vedrà al centro del programma due gruppi: Idea Sospesa ( 28 marzo) e gli Actas Luna ( 19 aprile). Seguiranno il concerto di Pasqua e il Maggio delle Compagnie di Porcari. Per quanto riguarda la stagione autunnale si cercherà di invitare qualche personaggio famoso come in passato i comici di Zelig e Alessandro Benvenuti. Man mano che si scorre là locandina si legge Festival Interregionale del Monologo. In cosa consiste? " É un festival del monologo tradizionale che vede coinvolte compagnie FITA appartenenti al circuito della Toscana, Umbria e Abruzzo" spiega Rita Nelli del teatro amatoriale. " Sono previste due tappe per regione e una finale a Umbertide il 31 maggio". Il sindaco di Porcari aggiunge che è un programma per tutti i palati: si va dalla rappresentazione di livello a quella più leggera che avvicina le persone al mondo teatrale. Un punto di incontro, insomma. Maria Elena Cuomo ringrazia e ribadisce che occorre soddisfare tutte le esigenze, quelle dei piccoli e quelle dei grandi in maniera positiva senza far sentire la mancanza della continuità precedente.