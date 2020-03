Piana



Prima riunione del Pd di Capannori ai tempi del Coronavirus

domenica, 22 marzo 2020, 13:17

Nel corso del primo incontro organizzato Online al quale hanno partecipato Assessori, Consiglieri e componenti della segreteria comunale del PD di Capannori, si è cercato di fare il punto su quale fosse lo stato della situazione sanitaria e sociale del nostro comune a trenta giorni dall'esplosione del Coronavirus in Italia.

Coronavirus a Capannori: fino a ieri 20 marzo, erano stati registrate circa 200 persone in quarantena, alcune decine di casi positivi e due decessi. Al riguardo vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle persone colpite ed esprimere le condoglianze alle famiglie delle vittime.

La situazione all'Ospedale S. Luca: nonostante gli impegni nel ricercare nuovi locali da adibire ai ricoverati con infezione da Coronavirus, la gestione risulta essere difficile e complessa. Ci sono difficoltà nella reperimento del materiale necessarioa medici ed infermieri, che si stanno prodigando al massimo con i volontari per far fronte all'emergenza, e che non finiremo mai di ringraziare di quanto stanno facendo. Preoccupa in particolare la difficoltà nel garantire la fornitura costante dei mezzi di protezione individuali e dei ventilatori e monitor per la gestione dei pazienti in terapia intensiva.

Rispetto a questa drammatica situazione l’Amministrazione Comunale Capannori ha risposto in maniera decisa e puntuale:

mettendosi concretamente a disposizione dell'Ospedale S. Luca,

adottando tutte le misure di messa in sicurezza del proprio personale dipendente,

erogando disposizioni precise per la gestione on-line dei servizi ai cittadini ,

incontrando le categorie economiche

condividendo con la Polizia Municipale tutte le azioni volte al rispetto delle norme e delle ordinanze

sospendendo i pagamenti delle rette delle mense e dei trasporti scolastici, degli asili nido, e auspichiamo che i privati che hanno in gestione il servizio adottino gli stessi provvedimenti,qualora non lo avessero già fatto.

Ma soprattutto è stato attivato, in modo permanente, il Comitato di Coordinamento con la protezione Civile per dare una risposta concreta all'emergenza sociosanitaria. Questo si è dimostrato servizio essenziale, grazie anche ai tanti volontari che vi operano fattivamente in collaborazione col sistema sanitario e con le misericordie.

E’ stata inoltre attivata una consulenza sanitaria specifica col dott. Alberto Tomasi ex Direttore dell'area igiene e sanità pubblica USL Toscana Nord-Ovest

Per tutto ciò il Partito Democratico, valuta molto positivamente l'azione svolta dell'Amministrazione Comunale, sottolineando in particolare l'impegno forte e costante del Sindaco Luca Menesini e dei suoi assessori.

In un ottica di grande collaborazione, il PD ritiene opportuno avanzare alcune proposte.

Oltre a quella (già avanzata) di mantenere attivo il consiglio comunale ed il lavoro delle commissioni online, chiede un impegno deciso dell’amministrazione in merito ai seguenti ambiti:

Regole e comunicazione

far rispettare le regole rigide imposta da questa situazione di massima emergenza sanitaria .

Mettere in campo tutte le iniziative utili a promuovere una capillare comunicazione

Scuola da difficoltà ad opportunità:

Entrare in contatto col sistema scolastico e con i genitori per sostenere , sperimentare, valorizzare una nuova didattica online, trasformando questo momento di difficoltà in un momento di opportunità .

Sociale:

Intensificare gli aiuti e il monitoraggio costante delle Famiglie in difficoltà, delle persone con disagio e degli anziani soli.

In particolare, già a partire dai prossimi giorni e per le prossime settimane, si dovrà porrà grande attenzione al sopraggiungere delle difficoltà economiche che potranno insorgere, cercando di stipulare accordi con le aziende fornitrici di servizi essenziali come il gas, l’acqua e la luce per prevenire fenomeni di morosità, al fine di garantire l’erogazione di questi servizi a tutti i soggetti in difficoltà più o meno temporanea.

A questo riguardo, avvieremo un confronto con l'Amministrazione Comunale, anche per sollecitare il monitoraggio delle situazioni più fragili oggi esistenti e le nuove che si dovessero presentare

A riguardo delle difficoltà emergenti nel sistema sanitario locale, il PD ritiene che sia necessario:

riattivare tutti i locali riutilizzabili del Campo di Marte continuando ad aiutare medici, infermieri e volontari in questo difficile momento. sostenere la Regione Toscana in tutte le iniziative utili per gli acquisti diretti sul mercato. rilanciare e sostenere la sottoscrizione promossa dall’Amministrazione per reperire risorse da destinare all'acquisto delle attrezzature occorrenti. proporre alla nostra Regione una iniziativa forte, con un sostegno finanziario immediato a quelle aziende del settore calzaturiero, tessile, ecc, disposte a fare una riconversione produttiva volta a produrre sistemi di protezione individuale e materiale sanitario. Sostenere tutte le imprese considerate essenziali in questo momento, vigilare sulla sicurezza dei lavoratori . Prestare particolare attenzione alla filiera alimentare,alle piccole aziende agricole ,alle botteghe presenti nei paesi, che effettuano un servizio insostituibile .

PARTITO DEMOCRATICO

SEGRETERIA E GRUPPO CONSILIARE DI CAPANNORI

Capannori domenica 22 febbraio 2020