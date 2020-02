Piana



Riprendono le attività all’Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara”

sabato, 15 febbraio 2020, 09:11

Sabato 15 febbraio, alle 21.15, riprendono, le attività all’Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari con la prima edizione, ad ingresso libero, de La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio presentata dall’attore Vincenzo Puosi.

Cantanti, poeti, attori, declamatori, maghi e ballerini si cimenteranno nell’impresa di convincere il pubblico presente in Sala, armato di fischietti, sonagli e coperchi, della bontà della loro performance. Saranno premiati, grazie al contributo del Centro Commerciale Naturale di Porcari, i primi tre classificati.

La nona edizione della rassegna teatrale “ChiarodiLuna Inverno 2020” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Porcari inizierà, invece, venerdì 21 febbraio, sempre alle ore 21:15.

Con l’occasione il Presidente F.I.T.A. Lucca, prof.ssa Mariella Cuomo, a nome del Direttivo Provinciale ed in particolare della Consigliera Donatella Gialdini e delle 40 Compagnie affiliate, ringrazia sentitamente il Sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari e l’Assessore alla Cultura Roberta Menchetti e tutti gli Uffici che in questi giorni si sono prodigati per consentire la riapertura dell’Auditorium, per l’attenzione che in tanti anni di proficua collaborazione l’Amministrazione Comunale ha sempre dimostrato nei confronti di un movimento, quello degli appassionati praticanti del Teatro, gli “amatori”, che nella Provincia di Lucca e nel Comune di Porcari sono davvero molti.

Ricapitolando i primi due appuntamenti dell’Auditorium.

Sabato 15 febbraio 2020 - ore 21:15

La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio

Presenta Vincenzo Puosi

INGRESSO LIBERO

Rassegna “ChiarodiLuna Inverno 2020”

Venerdì 21 febbraio 2020 - ore 21:15

Compagnia Teatrale Amatoriale I Commedianti

“La fortuna con l’effe maiuscola” commedia di Eduardo De Filippo & Armando Curcio

Regia di Mauro Gualzetti