Si presenta la stagione ciclistica 2020 dell'USD Montecarlo Ciclismo

sabato, 29 febbraio 2020, 10:28

Quinto e ultimo corso mascherato del CarnevalMarlia domani, domenica 1° marzo, a Marlia a partire dalle ore 14.30. La manifestazione promossa dal Comitato CarnevalMarlia e dal Comune di Capannori in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si svolgerà in piazza del Mercato e in una parte di...

sabato, 29 febbraio 2020, 10:15

Tredicesima vittoria andata in archivio per la Polisportiva Capannori nel campionato di volley femminile Uisp. Nonostante le assenze di Marta Matteoni ed Elisa Capponi, le biancorosse hanno superato 3-1 Empoli

venerdì, 28 febbraio 2020, 15:43

La giustizia si avvicina ai cittadini con sportelli diffusi sul territorio. Succede in Toscana dove in queste settimane stanno aprendo una serie di "Uffici di prossimità", frutto di un progetto pilota del Ministero della Giustizia al quale la Regione partecipa fin dall’inizio e che riguarda la cosiddetta “volontaria giurisdizione”

venerdì, 28 febbraio 2020, 14:16

Riapre al pubblico, domenica prossima 1 marzo, la storica quanto meravigliosa Villa Reale di Marlia, dopo un accurato e impegnativo lavoro di ristrutturazione iniziato a seguito dell'acquisto da parte dei nuovi proprietari, avvenuto nel febbraio del 2015

giovedì, 27 febbraio 2020, 19:38

"Un incontro a breve con i cittadini di Lunata per parlare di tutti i lavori che interesseranno la frazione": lo ha chiesto al sindaco Menesini e all'assessore ai Lavori Pubblici, la consigliera Silvana Pisani di Italia Viva

giovedì, 27 febbraio 2020, 19:13

Si è spento a Montecarlo il Cavaliere del Lavoro Attilio Donatini, classe 1921, molto conosciuto in paese dove svolgeva l'attività di impresario edile ed è stato molti anni fa Consigliere Comunale e Assessore, nonché presidente della locale Società Filarmonica "Giacomo Puccini"