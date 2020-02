Piana



Sicurezza urbana e stradale: nuova telecamera a San Leonardo in Treponzio

lunedì, 3 febbraio 2020, 12:05

Cresce la sicurezza stradale e urbana nella zona sud del territorio. Nei giorni scorsi l'amministrazione Menesini ha infatti installato una telecamera a San Leonardo in Treponzio in via di Tiglio all'incrocio con via di Sottomonte. Il dispositivo elettronico permetterà di scoprire veicoli che circolano privi di assicurazione o con la revisione scaduta e di intervenire in caso di problemi di traffico e altre criticità. Sempre nella zona sud è poi in programma l'installazione di un'altra telecamera che avrà funzioni analoghe: sarà posizionata in via di Sottomonte a Guamo, al confine con il territorio comunale di Lucca.

"L'incrocio fra la Sarzanese Valdera e la via di Sottomonte a San Leonardo in Treponzio è uno dei punti sensibili del territorio, visto che ogni giorno è attraversato da molti veicoli – commenta l'assessore alla sicurezza urbana Lucia Micheli, che stamani (lunedì) ha effettuato un sopralluogo assieme alla comandante della polizia municipale, Debora Arrighi -. Proprio per questo abbiamo deciso di presidiarlo costantemente con una telecamera che può individuare potenziali situazioni di pericolo e intervenire con tempestività in caso di necessità. Metteremo inoltre a disposizione delle forze di polizia i filmati per indagini in caso di furti o altri reati, consolidando così la collaborazione per la sicurezza del territorio che va avanti da anni. L'impegno della polizia municipale sul fronte della sicurezza urbana e stradale è costante; le telecamere sono un prezioso strumento che va ad integrare la presenza sul territorio e l'importante lavoro svolto quotidianamente".

La telecamera è attiva 24 ore su 24 e, grazie alla sua avanzata tecnologia, può leggere le targhe anche al buio. La polizia municipale si può interfacciare in tempo reale con l'occhio elettronico dalla pattuglia, grazie a un tablet in dotazione, potendo così contestare immediatamente l'infrazione.

Con quella di San Leonardo in Treponzio salgono così a cinque le telecamere fisse posizionate sulle principali arterie del territorio comunale. Le altre si trovano a Tassignano in via Domenico Chelini all'incrocio con via Carlo Piaggia e via del Casalino, a Segromigno in Monte in via Nuova, a Lunata in via Pesciatina vicino alla chiesa e a Gragnano in via Pesciatina.

Sempre in tema di sicurezza urbana, a rotazione nei punti più sensibili del comune sono attive tre fototrappole per individuare gli autori di abbandoni di rifiuti più due fototrappole di tipo avanzato che, oltre ai sacchi abbandonati, hanno il compito di controllare eventuali episodi di microcriminalità.