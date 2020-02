Studenti della scuola secondaria di San Leonardo interpretano in un video "L'ultima cena" del Tintoretto

Altri articoli in Piana

Francesconi: "Un importante progetto di solidarietà che dà un aiuto concreto a giovani famiglie con figli che si trovano in difficoltà". Promosso dalle associazioni Paideia' di Marlia e 'Panequotidiano' di Massa Macinaia in convenzione con il Comune

Primo appuntamento, sabato 8 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 19.00, della nuova edizione dell'iniziativa 'A Pandora arte e creatività si incontrano', promossa dal Comune e dal Centro Commerciale Naturale 'Indiana e dintorni'

Due vittorie e una sconfitta per le giovanili della sezione basket della Polisportiva Capannori

Serata di conversazione con l’autore, questo venerdì 7 febbraio dalle ore 21, nel salotto artistico letterario di Villa Le Sughere in località Conti 15 a Marginone di Altopascio, per la presentazione del libro di Dianora Tinti: “Vite sbeccate” (Pegasus Edizioni)

Vincono Under 16 e Under 13, battuta invece l’Under 14. E’ di due successi e una sconfitta il bilancio dell’ultimo turno di campionato per le squadre del Basket Femminile Porcari, impegnate tutte in trasferta. Ferme Promozione e Under 18, la scena è stata occupata dalle formazioni più giovani

Sempre maggiore l’esigenza di risanare i rapporti tra sindaco, giunta e consiglio comunale. Questo è il pensiero della Lega che vuole “tutelare le prerogative ed il prestigio dell’organo di indirizzo e controllo politico che non è una mera articolazione strumentale della giunta ma un organo collegiale, indipendente, autonomo con funzioni...