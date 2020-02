Successo per i corsi di formazione zonale rivolti alle educatrici dei nidi e agli insegnanti delle scuole d'infanzia

Altri articoli in Piana

Torna il teatro al femminile sul palco del Rassicurati di Montecarlo, con la stagione della prosa che vede come prossimo appuntamento in cartellone, sabato 8 febbraio (fuori abbonamento) la giovanissima attrice e drammaturga Costanza Mascilli Migliorini, con la sua nuova performance "Sogni di Carbone"

Sarà in esposizione da domenica 9 a sabato 29 febbraio a La Magione del Tau, in piazza Ricasoli 7 ad Altopascio, la mostra fotografica "Povere esistenze" di Franco Della Maggiora

I carabinieri della sezione radiomobile di Lucca e gli agenti della polizia municipale di Altopascio hanno tratto in arresto, nel corso di un mirato servizio congiunto, un cittadino albanese di 40 anni, responsabile del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Domenica 2 febbraio, alle 16.30, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà il secondo appuntamento della ventisettesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2020” organizzata dalla F.I.T.A.

Addio ai cattivi odori a Marginone: lunedì, infatti, tempo permettendo, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria sulla fognatura, in via Poggio Baldino, per riparare il tratto danneggiato

Sono in totale 63 le multe elevate dalla Polizia Municipale di Capannori dal 1 gennaio 2019 ad oggi nei confronti di coloro che non hanno rispettato i divieti e le regole previsti per gli abbruciamenti all'aperto