Piana



Tredici successi di fila per la Polisportiva Capannori nel volley Uisp

sabato, 29 febbraio 2020, 10:15

Tredicesima vittoria andata in archivio per la Polisportiva Capannori nel campionato di volley femminile Uisp. Nonostante le assenze di Marta Matteoni ed Elisa Capponi, le biancorosse hanno superato 3-1 Empoli. Una vittoria sudata visto che i nostri avversari si sono difesi sempre molto bene e hanno ribadito costantemente agli attacchi delle capannoresi. Alla lunga però Landucci e compagne hanno fatto la differenza esprimendo un gran gioco d'attacco che ha permesso di avere la meglio sulle avversarie. Prosegue così la serie di successi delle biancorosse che adesso si preparano alla trasferta contro Bientina in programma lunedì sera alle 21.15.