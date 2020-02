Piana



Zappia (Lega): "Taglio piante lungo la strada, finalmente"

domenica, 16 febbraio 2020, 14:15

Il consigliere comunale Lega Salvini premier, Bruno Zappia, interviene in merito allo stato in versa la strada di via Martiri Lunatesi.



"Ho segnalato più volte in cui versa la strada di via Martiri Lunatesi - afferma il consigliere -. Ho presentato un'interpellanza perché è una via trascurata, trafficata e abbandonata. Lungo la strada, che porta in comune, alcune piante non venivano tagliate diventando cespugli di grande dimensioni e andavano ad occupare parte della carreggiata creando poca visibilità e grande pericolo per le macchine che si dovevano spostare sull'altra corsia. Il 30 ottobre avevo chiesto all'amministrazione che venissero potate o tolte le piante per il bene e la sicurezza di tutti".



"Finalmente (veramente pensavo che venissero tolti prima delle prossime elezioni, invece bisogna riconoscere che sono trascorsi solo quattro mesi dal mio intervento per tagliare le piante) - conclude -. Meglio tardi che mai".