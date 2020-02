Piana



Zappia (Lega): "Via delle Suore, promessa non mantenuta"

domenica, 23 febbraio 2020, 18:22

"Solo slogan da questa amministrazione e promesse non mantenute". Così il consigliere comunale della Lega Salvini premier, Bruno Zappia, torna ad attaccare la giunta capannorese.



"Questa è via delle suore in località Lammari - spiega -: come potete vedere dalla foto (non si vede niente) manca completamente l'illuminazione. È stato promesso prima delle elezioni, circa un anno fa, che subito dopo le votazioni, se questa amministrazione avesse vinto, avrebbero messo dei punti luci (forse non hanno detto in quale anno le elezioni); non è stata mantenuta la promessa, cosa che questa amministrazione abitualmente fa. Purtroppo solo slogan che rimangono tali. Questa è una via interna che è trafficata ed è una strada stretta. La sera non si può camminare perché i cittadini che ci abitano rischiano di essere investiti, non è una strada sicura essendo al buio è soggetta ai ladri di appartamenti o ville. Questa amministrazione tutto fa tranne gli interessi dei cittadini".