Piana



Capannori, martedì 10 commissione sociale per l'aggiornamento della situazione Coronavirus

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:00

Commissione Sociale per l'aggiornamento della situazione Coronavirus nel territorio di Capannori: la convocazione è prevista per martedì 10 marzo alle ore 14.



"Vogliamo ringraziare il presidente della commissione sociale, Marco Bachi, per aver risposto alla nostra richiesta di convocare la commissione sociale per permettere a tutti i consiglieri e ai capannoresi interessati di avere aggiornamenti circa la situazione relativa al Coronavirus sul nostro territorio comunale.Crediamo che la convocazione potesse essere fatta in tempi più stretti, ma ci riteniamo comunque soddisfatti nel vedere accolta la nostra richiesta. La convocazione della commissione permetterà infatti a tutti i consiglieri di essere aggiornati sulla situazione e di portare le proprie proposte in aiuto all'amministrazione e a tutta la collettività.Ricordiamo che le sedute delle commissione sono pubbliche. Proprio per questo, riteniamo che la convocazione da noi richiesta e ottenuta sia un grande risultato per tutta la comunità capannorese, permettendo a chi interessato di partecipare alla stessa. Cogliamo l'occasione per augurare al capannorese contagiato una pronta guarigione e invitiamo tutta la comunità a seguire le linee guida emanate dal Ministero della Salute". Così, in una nota, Matteo Petrini, Salvadore Bartolomei, Matteo Scannerini e Simone Lunardi capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle Comune di Capannori.