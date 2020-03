Piana



Caruso (Lega): “Sollecito misure a sostegno delle aziende capannoresi danneggiate dall'emergenza Coronavirus”

sabato, 7 marzo 2020, 12:38

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso spiega le ragioni della sua indignazione per la determinazione dirigenziale che ha concesso 20 mila euro per un progetto di integrazione dei migranti e chiede misure a sostegno della aziende capannoresi che potrebbero subire danni dall'emergenza coronavirus.

"L'Italia - esordisce - è un Paese strano popolato da persone geniali, capaci di dare il meglio di sé nelle situazioni critiche ma retto da un Governo tafazziano e non voglio usare altri termini che mi frullano sul dito".

"È il Paese - afferma Caruso - che accusa l'ex ministro dell'interno di sequestro di persona ed esalta una speronatrice di motovedette; fa entrare, senza controlli, barconi carichi di immigrati mentre altri impediscono agli italiani l'ingresso nel loro territorio nazionale; spende allegramente per accogliere migranti per poi trovarsi con le pezze al deretano per l'emergenza coronavirus. Dal rapporto dell'osservatorio Gimbe emerge che, negli ultimi 10 anni, alla sanità sono state sottratte risorse per 37 miliardi di euro per finanziare con 20 miliardi di euro il sistema della cosiddetta accoglienza a favore degli immigrati e ora, sostiene Caruso, non abbiamo posti letto a sufficienza negli ospedali per gestire la diffusione del coronavirus. Per queste ragioni è necessario bloccare i finanziamenti a favore di Onlus varie attive nel campo dell' accoglienza e destinare risorse a favore della aziende locali che potrebbero subire gravi contrazioni del volume d'affari a causa delle modifiche allo stile di vita imposte ai cittadini".

"Penso con angoscia - afferma Caruso - alle preoccupazioni dei gestori delle strutture ricettive per le prenotazioni, dei ristoratori e dei titolari dei negozi di vicinato già alle prese con la crisi economica. Sarebbe opportuno provvedere al taglio delle spese improduttive come quelle sui migranti e attuare misure a sostegno degli operatori economici del territorio quali, ad esempio, una moratoria nella riscossione delle entrate comunali, sgravi nel pagamento del suolo pubblico e della tariffa sui rifiuti, dilazioni di pagamento più ampie senza aggravio di interessi".

"L'amministrazione comunale di Capannori ha professionalità adeguate per provvedere in tal senso e l'opposizione è pronta a svolgere la sua parte con senso di responsabilità" conclude Caruso.