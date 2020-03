Piana



Coronavirus, Capannori: chiesta convocazione urgente della commissione sociale

martedì, 3 marzo 2020, 17:10

La notizia è di ieri: una coppia di Capannori, dopo essere entrata in contatto con una persona del nord Italia positiva al test del Coronavirus, è in quarantena precauzionale. Ed è di poco fa la conferma che ci sarebbe un primo contagiato nel comune di Capannori.

"Noi consiglieri comunali - scrivono in una nota Matteo Petrini, Salvadore Bartolomei, Matteo Scannerini e Simone Lunardi capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle Comune di Capannori - abbiamo letto queste notizie su Facebook. Sarebbe stata sicuramente più utile, giusta e necessaria una telefonata da parte del sindaco o dell'assessore competente per informarci della notizia. Per questo motivo, e per riuscire a svolgere il ruolo che ci compete divulgando informazioni corrette, abbiamo chiesto la convocazione urgente della Commissione Sociale con la presenza del Sindaco, in modo tale da aggiornare tutti i consiglieri eletti sulle ultime notizie. Sarebbe stato compito della maggioranza convocare una riunione urgente, ma invece viene da noi. Ora, l'importante è che tutto il consiglio venga correttamente messo al corrente degli eventi, in modo da agire insieme per tenere correttamente informati i capannoresi".