Coronavirus, coppia di Capannori in quarantena a scopo precauzionale

lunedì, 2 marzo 2020, 16:53

Coronavirus, coppia di Capannori in quarantena a titolo precauzionale. Lo ha scritto il sindaco di Capannori Luca Menesini nel suo profilo facebook:

Ho appena firmato un'ordinanza di quarantena per una coppia del nostro territorio, che è entrata in contatto con una persona del nord Italia risultata positiva al test del Coronavirus. La coppia del Capannorese si mette in quarantena precauzionale: i due non risultano ad oggi contagiati. Si sono comportati da cittadini responsabili e quindi hanno dichiarato di aver avuto contatto con una persona positiva. Questo è il modo in cui si fa prevenzione: no ad allarmismi, sì ad atteggiamenti seri. La coppia dovrà restare a casa per 14 giorni.

Commento di Aldo Grandi: caro sindaco volevo farle notare che lei è dotato di un efficiente ufficio stampa composto da colleghi che io ritengo tra i migliori di tutta la provincia. Mi domando, quindi, per quale ragione e visto che ogni giorno ci vengono inviati comunicati anche per le minime... notizie, questa volta, trattandosi, sicuramente, di qualcosa di più serio, lei ha preferito esentarli dal loro compito di addettio stampa del comune di Capannori e scrivere personalmente l'avviso sul suo profilo facebook.

Il sottoscritto, infatti, pur dirigendo un giornale che non le è sicuramente gradito, non ha l'abitudine di frequentare i profili facebook dei politici di qualunque colore, ma, facendo questo mestiere ed avendo un giornale quotidiano a tutti gli effetti, forse dovrebbe ricevere comunicati stampa anche su queste notizie visto che interessano tutta la popolazione di Capannori e non solo e non soltanto, mi permetta, coloro i quali sono iscritti al suo gruppo di amici o la seguono sui social.

Per dovere di cronaca c'era già un altro sindaco, tanti anni fa, a Firenze, che aveva l'abitudine di scavalcare sistematicamente i media per dialogare direttamente con i suoi sudditi. Si chiamava e si chiama Matteo Renzi e abbiamo visto tutti come è andato a finire. Le auguro, sinceramente, di fare meglio.