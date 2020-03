Coronavirus, sospesa attività del Teatro Giacomo Puccini

Altri articoli in Piana

giovedì, 5 marzo 2020, 19:28

Porcari non si ferma e lavora, unita, per trasformare in opportunità per il commercio di vicinato le disposizioni ministeriali di contrasto alla diffusione del coronavirus

giovedì, 5 marzo 2020, 19:16

Sulla partenza dei lavori per il sottopasso, il gruppo Lega Altopascio accusa l'attuale amministrazione di aver promesso per anni il raggiungimento di obiettivi che, in realtà, sono ancora molto lontani

giovedì, 5 marzo 2020, 16:35

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in via precauzionale per prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus, prevede una serie di disposizioni che hanno una ricaduta effettiva, immediata e concreta anche sul territorio di Altopascio

giovedì, 5 marzo 2020, 15:59

Del Carlo: "Con questa iniziativa stiamo restituendo il vero significato a questa strada, che è quello di mantenere viva la memoria su questo tragico episodio"

mercoledì, 4 marzo 2020, 23:16

Obiettivo avviare un percorso condiviso per capire come supportare le attività. L'assessore Serena Frediani: "Vogliamo essere vicini alle numerose attività commerciali di Capannori"

mercoledì, 4 marzo 2020, 18:32

Modifiche in vista per il progetto di sottopasso ferroviario di Altopascio: obiettivo, accelerare i tempi e avere il tracciato migliore possibile per il territorio e i cittadini