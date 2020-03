Piana



Covid-19, l’impegno di Nt Food verso consumatori, dipendenti e comunità

mercoledì, 25 marzo 2020, 10:52

Rafforzamento delle misure di sicurezza e assicurazione in caso si contragga il virus. Questi alcuni dei provvedimenti per tutelare la salute dei propri dipendenti, adottati da Nt Food, azienda di Altopascio, che ha appena donato all’ospedale San Luca un videolaringoscopio per la terapia intensiva.

Il momento che stiamo vivendo, a causa dell’epidemia da Coronavirus, ha toccato tutti noi da vicino, costringendoci a nuove regole e a nuovi equilibri e mettendoci alla prova come azienda e come individui.

Nt Food ha scelto, sin dall’inizio di questa emergenza, di concentrare tutti i suoi sforzi per poter dare continuità alla produzione e ai rifornimenti e garantire così ai consumatori, i prodotti necessari per la loro salute e il loro benessere.

Si è resa da subito necessaria anche una rapida riorganizzazione del lavoro, la definizione di nuove priorità, l’applicazione, dove possibile, dello smart working, ma soprattutto l’adozione rigorosa di tutte le misure di sicurezza prescritte dalle autorità per garantire la massima sicurezza di tutti i dipendenti.

“Il nostro più grande impegno, in questo periodo, è stato rendere l’azienda un luogo sicuro e far sentire i nostri dipendenti protetti – ha commentato Nicoletta Del Carlo, CEO e Co-Founder di Nt Food – “Abbiamo incentivato le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro e creato, per ogni stabilimento, un comitato di sorveglianza che monitori costantemente l’adozione delle disposizioni necessarie per limitare al massimo il rischio di contagio. Per dare un’ulteriore tutela ai nostri dipendenti, abbiamo scelto, inoltre, di attivare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dal Covid-19. Ci auguriamo di non dover ricorrere a questi mezzi ma lo ritenevamo doveroso nei confronti delle persone che ogni giorno garantiscono la loro presenza in azienda e fanno un grande sforzo per dare continuità alle attività cruciali”.

Nt Food ha anche scelto di scendere in campo per sostenere concretamente la propria comunità e il sistema sanitario, donando tre videolaringoscopi all’Ospedale San Luca di Lucca, contribuendo così al potenziamento della terapia intensiva.

“Come azienda ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa di concreto per il nostro territorio e per la nostra comunità. Ci siamo subito messi in contatto con l’azienda sanitaria locale e resi disponibili per dare un supporto. – ha commentato Giovanna Del Carlo, CFO e Co-Founder di Nt Food” - Siamo profondamente grati verso tutti coloro che in questi giorni sono impegnati in prima linea per affrontare l’emergenza Covid-19 e continueremo ad adottare misure rigorosissime per evitare il contagio all’’interno della nostra azienda e tutelare la salute dei nostri dipendenti e delle loro famiglie”.