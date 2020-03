Distanti, ma sempre in ascolto: attivo lo sportello psicologico telefonico gratuito

Altri articoli in Piana

giovedì, 26 marzo 2020, 14:54

Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro in lutto per la prematura scomparsa di un proprio componente, Adolfo Marchetti, che ieri è deceduto mentre si trovava alla guida della sua auto, nei pressi della rotonda di Zone, all'intersezione con il Viale Europa.

giovedì, 26 marzo 2020, 12:28

Le persone che si trovano in quarantena al proprio domicilio potranno ricevere una fornitura gratuita di piatti e bicchieri di carta usa e getta grazie ad un'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la cartotecnica Bartoli di Carraia

mercoledì, 25 marzo 2020, 19:20

Un uomo di circa 50 anni è deceduto questo pomeriggio poco prima delle ore 17 mentre si trovava alla guida della sua auto, lungo la via Pesciatina nei pressi della rotonda con Viale Europa a Zone

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:06

Sospesa la Tari, sia per le attività commerciali che per le utenze private, sospesa anche l'imposta della pubblicità, così come il servizio mensa e il pagamento delle rette di asilo nido e centro anziani diurno

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:05

Matteo Scannerini, capogruppo Forza Italia nel comune di Capannori, interviene in risposta alla giunta sul rinvio delle scadenze dei tributi

mercoledì, 25 marzo 2020, 10:52

Rafforzamento delle misure di sicurezza e assicurazione in caso si contragga il virus. Questi alcuni dei provvedimenti per tutelare la salute dei propri dipendenti, adottati da Nt Food, azienda di Altopascio, che ha appena donato all’ospedale San Luca un videolaringoscopio per la terapia intensiva