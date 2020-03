Emergenza Covid-19, Porcari annuncia un sostegno da 200 mila euro in bilancio

Altri articoli in Piana

domenica, 15 marzo 2020, 15:11

L'annuncio di Filomena Del Prete, segretaria Lucca Slp-Cisl, con il quale richiede garanzie per i lavoratori nella Poste

sabato, 14 marzo 2020, 17:52

Questa la articolata proposta elaborata dal gruppo consiliare “La Porcari che Vogliamo” e già sottoposta al gruppo di maggioranza in attesa dell’avvio del gruppo di lavoro bipartisan che dovrebbe partire a breve

sabato, 14 marzo 2020, 17:43

Da Lammari ecco un’importante testimonianza di come le persone intendono reagire a questo difficile momento. Una famiglia lo ha espressamente voluto far capire a tutti gli abitanti di zona, ma anche a tutta la nostra nazione, mettendo in bella vista, sopra la porta d’entrata, la bandiera italiana

sabato, 14 marzo 2020, 16:14

Familiari e ospiti della Residenza sanitaria assistita "Don A. Gori" più vicini in questi momenti difficili. Per venire incontro alle disposizioni dei Decreti del Presidente del consiglio dei ministri per contrastare il Coronavirus, la struttura per anziani gestita dalla "Capannori Servizi" ha infatti attivato in via sperimentale un profilo Skype

sabato, 14 marzo 2020, 15:45

È una donna ed è ricoverata in Ospedale. Sono state messe in via precauzionale in quarantena le persone con cui la signora è entrata in contatto stretto. A lei e ai parenti va la solidarietà del Comune di Altopascio in questo momento di difficoltà e di apprensione

sabato, 14 marzo 2020, 15:09

Vanno avanti, rispettando anche le specifiche misure igienico sanitarie per la sicurezza dei lavoratori e il contenimento del Coronavirus, le opere per la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà Lammari e Lunata a Capannori