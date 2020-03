Piana



Festa della Donna, le iniziative in programma a Capannori

martedì, 3 marzo 2020, 11:54

Incontri con la commissione, partecipazione a eventi sul territorio, realizzazione di un sondaggio per capire quali sono i reali bisogni e desideri delle donne del territorio, iniziative culturali. Sono queste le principali iniziative messe in campo dalla Commissione Pari Opportunità di Capannori e dal Comune nel mese di marzo in occasione della Festa della Donna.

Il calendario di eventi intitolato 'Per lei. 8 marzo'' è stato presentato stamani (martedì) nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale, alla quale sono intervenute l'assessore ai diritti Serena Frediani e la Presidente della Commissione Pari Opportunità Alice Pani.

"Il programma proposto dalla commissione pari opportunità in occasione dell'8 marzo ha una caratteristica molto importante, ovvero quella di essere improntato sulla presenza delle sue componenti sul territorio - dichiara l'assessore ai diritti, Serena Frediani -. Per dare vita ad una programmazione di attività che risponda alle reali esigenze delle cittadine ed anche dei cittadini è infatti fondamentale ascoltare e recepire le loro esigenze, per compiere tutti insieme passi avanti sulla strada dell'uguaglianza e di una convivenza pacifica".

"Abbiamo davanti a noi obiettivi importanti, sfide vecchie e nuove per il conseguimento dell'uguaglianza di genere - afferma la presidente della Commissione pari opportunità, Alice Pani -. Obiettivi e sfide che vogliamo affrontare insieme a tutte le donne ed anche agli uomini del territorio, perché crediamo che solo con la partecipazione e il contributo di tutti si possano cambiare in meglio le cose e raggiungere una vera cultura dell'uguaglianza e della parità. Per questo il programma che ruota intorno all'8 marzo ci vedrà presenti sul territorio con varie iniziative per farci conoscere e dar vita ad un interscambio di idee proposte, bisogni e segnalazioni".

La prima iniziativa a prendere il via, venerdì 6 marzo, sono gli 'Incontri con la commissione' che si svolgeranno in alcuni mercati e luoghi pubblici dove sarà allestito uno spazio informativo e saranno presentate le iniziative in programma a marzo. Nell'occasione saranno distribuite in omaggio a tutte le donne piantine di camelia. Il 6 marzo, dalle 9 alle 12, la commissione sarà al mercato di Capannori in piazza Aldo Moro, sabato 7 marzo dalle 9 alle 12 al mercato contadino di Marlia e domenica 8 marzo dalle 10 alle 18 in piazza San Michele a Lucca.

Per tutto il mese di marzo, inoltre, nell'atrio della sede comunale sarà posizionata 'La scatola dei desideri', una scatola di colore giallo all'interno della quale le donne del territorio possono lasciare messaggi firmati o in forma anonima scrivendo ciò che vorrebbero di più per loro stesse. 'La scatola dei desideri' sarà presente anche presso gli stand informativi che la commissione organizza nel mese di marzo sul territorio.I messaggi possono essere anche inviati alla mail della commissione pariopportunita@comune.capannori.lu.it o in privato sulla pagina Facebook. Si tratta di un originale sondaggio per individuare quali sono le reali esigenze delle donne al fine di definire le linee guida del lavoro della commissione.

Domenica 8 marzo, a partire dalle ore 15.30, allo Sportello al cittadino della zona sud a San Leonardo in Treponzio sarà possibile visitare la mostra, ad ingresso libero, 'Il corredo racconta' curata dall'associazione culturale 'La Ruota', che esporrà articoli del corredo che, nel passato, le giovani donne preparavano con cura in attesa del matrimonio.

Sabato 14 e domenica 15 marzo, a partire dalle 9.30, la commissione sarà presente con un proprio spazio informativo distribuendo in omaggio piantine di camelia, all'iniziativa 'Donna in volo' promossa dall'Aeroclub Lucca e Aero Club d'Italia in collaborazione con il Comune in programma all'aeroporto di Tassignano. Sono previsti voli gratuiti sulla città e le ville lucchesi (i posti a disposizione sono circa 250) per le donne che ne faranno richiesta dietro prenotazione. Per prenotarsi contattare l'Aero Club Lucca al numero 0583 935148 tutti i giorni, tranne il martedì e la domenica, dalle 9 alle 17.

La commissione pari opportunità parteciperà inoltre alla XXXI Mostra Antiche Camelie della Lucchesia di Sant'Andrea e Pieve di Compito nei fine settimana 21-22 e 28-29 marzo dalle 12 alle 18 con un proprio stand per incontrare le donne del territorio e promuovere le iniziative in programma. Nell'occasione le componenti della commissione faranno visita al Camelieto dove si trova una camelia bianca dedicata ad Alessandra Biagi e a tutte le donne vittime di violenza.