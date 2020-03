Piana



Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro in lutto per la morte di Adolfo Marchetti

giovedì, 26 marzo 2020, 14:54

Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro in lutto per la prematura scomparsa di un proprio componente, Adolfo Marchetti, che ieri è deceduto mentre si trovava alla guida della sua auto, nei pressi della rotonda di Zone, all'intersezione con il Viale Europa. Probabilmente a causa di un malore, l'auto è andata fuori strada da sola senza coinvolgere altri mezzi.



"Un amico ed un musicante - dichiara la Filarmonica - che quest'anno avrebbe festeggiato 50 anni di attività nell'associazione. Appassionato di musica e grande collezionista di incisioni discografiche, anche rare, suonava le percussioni onorando sempre con grande disponibilità e dedizione tutti gli impegni di volta in volta assunti dalla "sua" banda. Si adoperava anche nelle attività extra-musicali logistiche e organizzative con umiltà, grande spirito di servizio e allietando tutti con la sua simpatia e le sue battute. Amato e benvoluto da tutti, in paese, lascia un grande vuoto ma anche un grande esempio. In questi tempi di emergenza, difficili e "sospesi", al dolore per la perdita si aggiunge quello di non poter onorare degnamente la sua scomparsa come avrebbe meritato. Alla famiglia di Adolfo un grande abbraccio dal Consiglio Direttivo, da tutti i componenti la Filarmonica, dai Soci e, sicuri di rappresentare i sentimenti di tutti, dall'intera comunità di San Gennaro".