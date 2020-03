Piana



Il tricolore illumina il palazzo comunale di Altopascio

sabato, 21 marzo 2020, 15:31

Il palazzo comunale illuminato con il tricolore. È il gesto di solidarietà che ha voluto regalare alla comunità e più in generale all'Italia un elettricista di Altopascio. "Nella giornata più drammatica per l'Italia e per tante, troppe persone, ecco l'abbraccio di Altopascio. Uniti, ma distanti: ne usciremo, facendo ognuno la propria parte", il messaggio del sindaco, Sara D'Ambrosio.