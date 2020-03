Piana



La ristorazione ai tempi del Covid-19: le ricette del Ccn di Montecarlo

sabato, 21 marzo 2020, 14:27

Un'iniziativa che è tutta una ricetta quella del Centro Commerciale Naturale di Montecarlo. Attraverso i ristoratori di Montecarlo, professionisti riconosciuti e categoria pilastro portante del consorzio che riunisce i commercianti del comune, e grazie ad un poco di tecnologia e l'uso dei social nasce un modo semplice e diretto per creare e tenere un "contatto", questo il messaggio di fondo, con una platea ben più ampia delle rispettive clientele e della cittadinanza montecarlese.



Da oggi ogni ristorante pubblicherà una ricetta, tratta dai menu dei rispettivi locali come dall'ispirazione delle proprie cucine domestiche, offendo a tutti la possibilità di replicare da casa i piatti conosciuti ed amati della ristorazione locale. Il primo a partire con un risotto ai carciofi è il presidente del consorzio Antonio Pirozzi, chef e patron del Ristorante Forassiepi, il cui video con tanto di ricetta si trova pubblicato sulla pagina ufficiale del centro commerciale naturale di Montecarlo, cui seguiranno gli altri ristoratori con altre prelibatezze facilmente riproducibili a casa.



Con questa iniziativa il Ccn di Montecarlo intende tenere vivo il contatto che sempre ha contraddistinto la generosità di un territorio devoto alla ristorazione ed all'accoglienza turistica di eccellenza con l'idea di trasmettere un messaggio di vicinanza e condivisione in questo periodo di quarantena che dice "a presto", offrendo a tutti quel pizzico di speranza e fiducia di cui tutti abbiamo bisogno.



I video sono visibili al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/105287781086153/posts/118147289800202/?vh=e&d=n