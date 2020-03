Lega Capannori: "Serviranno misure incisive anche da parte del comune"

Altri articoli in Piana

sabato, 21 marzo 2020, 15:31

Il palazzo comunale illuminato con il tricolore. È il gesto di solidarietà che ha voluto regalare alla comunità e più in generale all'Italia un elettricista di Altopascio. "Nella giornata più drammatica per l'Italia e per tante, troppe persone, ecco l'abbraccio di Altopascio

sabato, 21 marzo 2020, 15:16

Furto aggravato di energia elettrica. È il reato per cui è stata denunciata una famiglia altopascese, sorpresa dalla polizia municipale della cittadina del Tau

sabato, 21 marzo 2020, 15:16

Transenne, fettuccia e cartelli nei parchi di Altopascio, comprese le aree gioco, e nella zona degli orti urbani della Paduletta

sabato, 21 marzo 2020, 14:31

Da oggi e fino al 25 marzo a Capannori restano chiusi tutti i parchi pubblici, i parchi gioco e le aree verdi pubbliche come prevede l'ordinanza del Ministero della Salute emessa ieri sera, come misura ulteriore di tutela della salute pubblica e di contrasto al Coronavirus

sabato, 21 marzo 2020, 14:27

Da oggi ogni ristorante pubblicherà una ricetta, tratta dai menu dei rispettivi locali come dall'ispirazione delle proprie cucine domestiche, offendo a tutti la possibilità di replicare da casa i piatti conosciuti ed amati della ristorazione locale

venerdì, 20 marzo 2020, 16:39

Scelta condivisa dei comuni di Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica alla luce del recente parere dell'Istituto Superiore di Sanità e del e del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente