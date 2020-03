Malore alla guida, muore uomo di 50 anni

Altri articoli in Piana

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:06

Sospesa la Tari, sia per le attività commerciali che per le utenze private, sospesa anche l'imposta della pubblicità, così come il servizio mensa e il pagamento delle rette di asilo nido e centro anziani diurno

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:05

Matteo Scannerini, capogruppo Forza Italia nel comune di Capannori, interviene in risposta alla giunta sul rinvio delle scadenze dei tributi

mercoledì, 25 marzo 2020, 10:52

Rafforzamento delle misure di sicurezza e assicurazione in caso si contragga il virus. Questi alcuni dei provvedimenti per tutelare la salute dei propri dipendenti, adottati da Nt Food, azienda di Altopascio, che ha appena donato all’ospedale San Luca un videolaringoscopio per la terapia intensiva

martedì, 24 marzo 2020, 20:09

Continuano i controlli della Polizia Municipale di Altopascio, che anche oggi ha denunciato due persone per violazione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo

martedì, 24 marzo 2020, 14:48

Appello alle ditte per donare notebook e tablet alle famiglie più svantaggiate. L'assessore Cecchetti: "Importante promuovere azioni che vanno nella direzione di favorire la fruibilità della didattica a distanza avviata dalle scuole del territorio"

martedì, 24 marzo 2020, 13:32

Menesini: ”Un risultato straordinario che dimostra la generosità e il senso di responsabilità della nostra comunità”