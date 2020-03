Piana



Necessario rafforzare la rete dell'acqua pubblica istituendo nuovi fontanelli ed estendere le infrastrutture idriche

giovedì, 12 marzo 2020, 12:07

Rafforzare ulteriormente la rete dell'acqua pubblica e delle infrastrutture idriche sul territorio comunale. Questa la richiesta contenuta nella mozione sottoscritta dal capogruppo del Pd, Guido Angelini e dal presidente della commissione consiliare Ambiente, Francesco Borelli che sarà presentata in uno dei prossimi consigli comunali.

"L'amministrazione comunale con il progetto Via della Buona Acqua ha valorizzato le migliori fonti sorgive del territorio e le ha messe a disposizione di cittadini e visitatori e ha implementato la rete dell'acqua pubblica istituendo nuovi fontanelli nelle principali frazioni del territorio, ovvero Marlia, Lammari e Capannori - spiegano Angelini e Borelli -. Inoltre ha lavorato per l'estensione di consistenti tratti della rete idrica in varie aree del comune. Un lavoro importante volto a rendere fruibile l'acqua pubblica ad un numero sempre maggiore di cittadini, che presenta importanti risvolti anche dal punto di vista ambientale perchè riduce l'uso di bottiglie in plastica.Chiediamo che questa azione venga proseguita e rafforzata, affinchè l'acqua diventi sempre più un 'bene comune'".

In particolare la mozione chiede al sindaco e alla giunta di estendere la rete dei fontanelli pubblici istituendone di nuovi in almeno 5 frazioni del comune: Lunata, Lammari, Tassignano/Santa Margherita, Colle di Compito e Guamo e di definire con Acque spa un piano finanziario adeguato agli interventi da realizzare per estendere il servizio dell'acquedotto e il relativo cronoprogramma per il biennio 2020-2021. Si chiede inoltre la realizzazione degli interventi di estensione della rete idrica previsti, programmati e finanziati nell'ambito del progetto del raddoppio della Ferrovia Pistoia-Lucca relativi alle frazioni di Paganico, Tassignano, S.Margherita e Pieve San Paolo.

Allo stesso tempo si sottolinea l'importanza di promuovere la valorizzazione dell'acqua come 'Bene comune' con nuove iniziative volte al miglioramento dei percorsi della via della buona acqua.