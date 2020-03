Piana



Pista ciclabile Lammari-Lunata, proseguono i lavori

sabato, 14 marzo 2020, 15:09

Vanno avanti, rispettando anche le specifiche misure igienico sanitarie per la sicurezza dei lavoratori e il contenimento del Coronavirus, le opere per la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà Lammari e Lunata a Capannori. Proprio in questi giorni il cantiere si sta concentrando nel tratto di strada fra via dell'Ave Maria e via Lombarda, davanti a piazza Caduti di Nassiriya, nel centro di Lammari. Complessivamente l'amministrazione Menesini ha investito in quest'opera 615 mila euro.

"L'intervento ha una rilevanza strategica per la mobilità dolce del territorio, perché estenderà la rete ciclopedonale in zone densamente abitate di Lammari e Lunata, collegando il centro di Capannori con l'altro tratto di pista realizzato negli scorsi anni a Lammari – spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. L'opera in corso è anche importante sul piano della sicurezza stradale, perché interessa alcune vie parecchio transitate dai mezzi a motore. Vogliamo che quante più persone possibile, naturalmente una volta terminata questa difficile situazione legata al Coronavirus, si spostino a piedi o in bicicletta per le loro esigenze quotidiane".

"Un'opera particolarmente attesa dai cittadini di Lammari, che sempre più stanno utilizzando il tratto già esistente nella zona nord della frazione – prosegue il consigliere comunale Guido Angelini -. L'impegno dell'amministrazione comunale è particolarmente importante perché una volta terminato questo tratto si è vicinissimi ad avere un collegamento ciclo pedonale a nord con Marlia ed a sud con Capannori. Questo consentirà di camminare a piedi ed in bicicletta in sicurezza. Poi il fatto che la pista ciclabile si colleghi alla scuola primaria e dell'infanzia di Lammari è in valore in più".

Il nuovo percorso ciclopedonale prevede il collegamento ciclabile del centro di Lammari, partendo dalla scuola primaria, al polo scolastico del capoluogo, unendo le piste ciclabili già realizzate dall'amministrazione comunale in via Lombarda ed in via del Casalino. L'intervento interesserà in particolare via dell'Ave Maria, via dei Giomi, via della Chiesa di Lunata e via Pesciatina. Lungo la viabilità principale sono previsti tratti a doppia corsia di marcia in sede protetta con attraversamenti stradali in sicurezza in corrispondenza dei principali incroci. In via dei Giomi, a causa della carreggiata a larghezza variabile, sarà realizzata una circolazione promiscua ciclopedonale e carrabile con l'istituzione di un'apposita segnaletica orizzontale e verticale e di un limite di velocità di 30 all'ora. Lungo tutto il percorso è previsto infine il potenziamento della pubblica illuminazione.