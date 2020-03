Piana



Sciopero di 4 ore alla Essity 2 di Porcari

martedì, 17 marzo 2020, 20:51

Sciopero di 4 ore alla Essity 2 di Porcari, azienda con circa 100 dipendenti della multinazionale Essity. La RSU composta da membri di Cisl e Uil ha proclamato 4 ore di sciopero immediate per la negligenza ed i ritardi della direzione nell’applicare le previsioni dell’accordo nazionale e le tutele per la sicurezza del personale:

"Ricordiamo che gli operai nelle fabbriche della carta stanno continuando a lavorare, in un clima di grandi difficoltà, dove la sanificazione e i dispositivi individuali non sono sempre presenti. L’iniziativa della Essity di LUCCA 2 (PORCARI) dimostra che i lavoratori della carta possono e devono pretendere che l’azienda faccia tutto il possibile e che comprenda tutti i casi particolari. Il sacrificio degli operai che continuano a lavorare in questo momento drammatico deve essere fatto in condizioni di dignità".

Massimiliano Bindocci come Uilcom Toscana nord esprime la propria solidarietà alla iniziativa della RSU.