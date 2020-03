Si riqualifica via Martiri Lunatesi: iniziata la piantumazione di 12 lecci, uno per ciascuno dei martiri

Altri articoli in Piana

giovedì, 5 marzo 2020, 18:14

Il Comune di Altopascio, visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, ha disposto l'annullamento di tutte le attività previste per il Teatro Giacomo Puccini fino al 3 aprile

giovedì, 5 marzo 2020, 16:35

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in via precauzionale per prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus, prevede una serie di disposizioni che hanno una ricaduta effettiva, immediata e concreta anche sul territorio di Altopascio

mercoledì, 4 marzo 2020, 23:16

Obiettivo avviare un percorso condiviso per capire come supportare le attività. L'assessore Serena Frediani: "Vogliamo essere vicini alle numerose attività commerciali di Capannori"

mercoledì, 4 marzo 2020, 18:32

Modifiche in vista per il progetto di sottopasso ferroviario di Altopascio: obiettivo, accelerare i tempi e avere il tracciato migliore possibile per il territorio e i cittadini

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:00

Commissione Sociale per l'aggiornamento della situazione Coronavirus nel territorio di Capannori: la convocazione è prevista per martedì 10 marzo alle ore 14

mercoledì, 4 marzo 2020, 11:35

Nel pomeriggio di ieri presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Villa Basilica è stata forzata la cassetta delle offerte e asportato un centinaio di euro li contenuto