"Una voce amica": le psicologhe volontarie del Comune di Porcari danno supporto alla cittadinanza

martedì, 17 marzo 2020, 15:12

Voleva andare a fare un giro a Lucca: denunciata. Una donna di Pescia transitava indisturbata in macchina lungo la via Francesca Romea, dove è stata fermata dalla polizia municipale di Altopascio per un controllo: non aveva motivazioni di necessità, né di salute, né di lavoro per spostarsi, solo voleva fare...

martedì, 17 marzo 2020, 13:33

Un investimento di 120 mila euro. I lavori saranno eseguiti nei prossimi mesi. L'assessore Cecchetti: "Rendiamo più funzionali e belli i servizi igienici di due dei principali plessi del territorio"

lunedì, 16 marzo 2020, 15:53

Una voce di bilancio dedicata al sostegno delle realtà di Porcari più provate dalle azioni per arginare il Covid-19. Questa la misura proposta dall'amministrazione Fornaciari, sulla quale concordano i gruppi di maggioranza e minoranza del consiglio comunale di Porcari

domenica, 15 marzo 2020, 15:11

L'annuncio di Filomena Del Prete, segretaria Lucca Slp-Cisl, con il quale richiede garanzie per i lavoratori nella Poste

sabato, 14 marzo 2020, 17:52

Questa la articolata proposta elaborata dal gruppo consiliare “La Porcari che Vogliamo” e già sottoposta al gruppo di maggioranza in attesa dell’avvio del gruppo di lavoro bipartisan che dovrebbe partire a breve

sabato, 14 marzo 2020, 17:43

Da Lammari ecco un’importante testimonianza di come le persone intendono reagire a questo difficile momento. Una famiglia lo ha espressamente voluto far capire a tutti gli abitanti di zona, ma anche a tutta la nostra nazione, mettendo in bella vista, sopra la porta d’entrata, la bandiera italiana