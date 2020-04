Piana



Agevolazioni e "misure anticrisi": 510 le famigle capannoresi che ne hanno usufruito

giovedì, 16 aprile 2020, 14:29

Sono complessivamente 510 le famiglie capannoresi che nel 2019 hanno usufruito di agevolazioni tariffarie per il pagamento delle utenze domestiche, per il servizio raccolta rifiuti, e di 'misure anticrisi'. Di queste 305 famiglie del territorio hanno ottenuto agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche (acquisto di legname, utenze telefoniche, dell'acquedotto e delle fognature) in base all'Isee, al numero dei componenti, alla presenza di portatori di handicap, o perché formate da uno o più ultra sessantenni, sotto forma di contributo. Nel dettaglio, 257 famiglie hanno ottenuto un contributo di 150 euro e 48 famiglie un contributo di 75 euro per un totale di risorse stanziate dall'ente di piazza Aldo Moro pari a circa 42 mila euro. I contributi saranno in pagamento a fine aprile e saranno accreditati sul conto corrente del beneficiario se questo ha reso noto il proprio Iban oppure potranno essere riscossi per cassa in tutte le filiali del Monte dei Paschi di Siena previo appuntamento. Chi ha diritto ad un contributo da 150 euro ha beneficiato anche dell'esenzione totale del pagamento del servizio di raccolta rifiuti, mentre chi ha diritto al contributo di 75 euro ha beneficiato di una riduzione del 40%. L'importo complessivo delle agevolazioni della bolletta rifiuti viene rimborsato dal Comune direttamente ad Ascit, per cui a gennaio scorso questi cittadini hanno ricevuto una bolletta ad importo zero, oppure già scontata.

Sono inoltre 41 le famiglie che, sempre nel 2019, hanno beneficiato delle 'misure anticrisi', per le quali sono stati stanziati circa 8 mila euro, rivolte ai nuclei familiari con un componente disoccupato, in mobilità, in Naspi, in cassa integrazione straordinaria o in deroga o analogo ammortizzatore sociale. Le agevolazioni hanno riguardato il rimborso del pagamento del servizio Ascit base, il rimborso delle rette e dei buoni pasto dell’asilo nido e il rimborso dei servizi scolastici di mensa e trasporto. Queste misure sono già in pagamento dallo scorso marzo.



Inoltre, sempre relativamente allo scorso anno 164 famiglie hanno usufruito del fondo straordinario destinato ai nuclei familiari di lavoratori dipendenti e assimilati con determinati requisiti (tra cui Isee e numero dei componenti familiari), ricevendo agevolazioni per la tariffa rifiuti base (esenzione o riduzione del 40%). Anche in questo caso i cittadini hanno ricevuto la bolletta di Ascit ad importo zero o già ridotta.

Il Comune per il 2019 ha rimborsato complessivamente ad Ascit per le agevolazioni tariffarie un importo di 85 mila euro.



“La nostra amministrazione dà un sostegno concreto alle famiglie che si trovano in difficoltà, del quale, come dimostrano questi dati, beneficiano numerosi nuclei familiari del territorio e, in particolare, quelli con anziani e portatori di handicap, nuclei numerosi, o con persone disoccupate, in mobilità o cassa integrazione - afferma il vice sindaco con delega alle politiche sociali, Matteo Francesconi-. Misure importanti alle quali, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ne stiamo affiancando altre di natura straordinaria per aiutare le famiglie più colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia. Mi riferisco ai 'buoni spesa', ai contributi per l'acquisto di generi di prima necessità come i farmaci, e al fondo affitto, istituito per coprire, grazie anche ai contributi regionali, parte del canone di locazione dell'abitazione per coloro che in questo momento non riescono a pagarlo autonomamente”.