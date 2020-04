Angelini (Pd): "Necessario riaprire l'ufficio postale a Lammari"

Altri articoli in Piana

martedì, 14 aprile 2020, 15:52

Sono ripartiti i lavori per la manutenzione e la cura del verde e, più in generale del territorio comunale, dopo la pausa dovuta all'emergenza Coronavirus, ora che questo tipo di attività è nuovamente consentito

martedì, 14 aprile 2020, 15:43

Scatta anche ad Altopascio l'obbligo di indossare la mascherina in presenza di più persone in spazi aperti e chiusi e sui mezzi di trasporto pubblico. Le realtà di volontariato del territorio, coordinate dal comune, hanno terminato la consegna dei dispositivi di sicurezza casa per casa, a tutti i cittadini

martedì, 14 aprile 2020, 13:44

Intervento del presidente della Piana del cibo Giorgio Dalsasso. Secondo lui, la situazione attuale "impone un cambiamento nei comportamenti per garantire la nostra sicurezza e quella degli altri, ma anche una riflessione sugli stili di vita tra i quali, cibo e alimentazione hanno un ruolo di primo piano"

martedì, 14 aprile 2020, 13:38

Completata la distribuzione. Oggi gli ultimi dispositivi vengono consegnati a chi non li aveva ricevuti. Menesini: "Importante indossare questi dispositivi ma non sostituiscono l'obbligo di tenere la distanza dagli altri di almeno un metro. Importante leggere le istruzioni per indossarla correttamente"

martedì, 14 aprile 2020, 13:29

Questa la richiesta del consigliere comunale Massimo Della Nina a nome del gruppo “La Porcari che Vogliamo”

martedì, 14 aprile 2020, 10:26

Il Comune di Porcari consegna le mascherine della Regione assieme ai Manuali di Protezione CivileI volontari della Croce Verde Porcari da ieri suonano alle porte di tutte le famiglie