Angelini (Pd): "Partita bene la distribuzione delle mascherine inviate dalla Regione"

Altri articoli in Piana

martedì, 7 aprile 2020, 18:58

Il consigliere comunale di Capannori, Gaetano Ceccarelli, chiede più controlli nei supemercati e strutture similari

martedì, 7 aprile 2020, 18:21

L'amministrazione D'Ambrosio mette in campo una nuova iniziativa per aiutare la comunità, in particolare coloro che sono più colpiti dagli effetti economici del Coronavirus. È attivo infatti il conto corrente, intestato a "Servizio tesoreria Comune di Altopascio", su cui i cittadini, aziende, associazioni, fondazioni possono fare donazioni per la ripartenza...

martedì, 7 aprile 2020, 15:32

L'amministrazione Menesini è al fianco alle associazioni del territorio che promuovono lo sport di base e che sono rimaste colpite dalla crisi

martedì, 7 aprile 2020, 14:42

Sono 65 le famiglie del territorio che hanno già ricevuto i 'buoni spesa' previsti per coloro che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus e che non riescono ad acquistare generi di prima necessità come il cibo

martedì, 7 aprile 2020, 12:13

L'associazione Telia di Marlia, che da tempo sostiene cause benefiche per il territorio, fra cui una raccolta fondi per l'ospedale San Luca di Lucca, ha deciso di attivarsi anche per i molti cittadini capannoresi colpiti dall'emergenza

martedì, 7 aprile 2020, 12:07

Fratelli d'Italia continua ad attaccare il sindaco Luca Menesini sulla vicenda delle mascherine che, fra breve e vista la obbligatorietà annunciata da Enrico Rossi, saranno distribuite alle famiglie. E si offre per distribuirle