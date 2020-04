Piana : san leonardo in treponzio



Coronavirus, dai donatori di sangue materiale sanitario all'ospedale San Luca

lunedì, 6 aprile 2020, 11:22

Il Gruppo Autonomo Donatori di Sangue di San Leonardo in Treponzio vorrebbe ringraziare uno ad uno, tutti i medici, gli infermieri, i tecnici e tutto il personale ausiliario dell’Ospedale di Lucca, per la preziosa opera che stanno portando avanti in prima persona, con ammirevole dedizione, giorno dopo giorno, nella lotta al Covid-19.

Per questo e non solo, ha pensato di donare del materiale sanitario, particolarmente necessario nelle attività mediche di questo periodo.

I Donatori di Sangue, per fare questo hanno promosso una raccolta fondi presso la Farmacia Biagi. La solidarietà di molte persone generose, insieme al contributo messo a disposizione dal Gruppo, ha permesso di raggiungere e superare in pochi giorni la quota di 1.000 € , con i quali sono stati acquistati: mascherine, gel disinfettante e altro materiale sanitario da donare al personale dell’Ospedale San Luca di Lucca.

Un ringraziamento particolare va anche alla Farmacia Biagi della Dott.ssa Biagi Amelia che ha collaborato e sostenuto questa nostra piccola iniziativa, procurandoci velocemente il materiale e mettendoci in grado di consegnarlo direttamente all’ospedale San Luca.