Cresce la solidarietà ad Altopascio: la farmacia comunale dona le mascherine al territorio

giovedì, 2 aprile 2020, 17:28

Nella catena di solidarietà che vede protagonista Altopascio, tra volontari, associazioni, privati cittadini e aziende che hanno deciso di fare la propria parte in favore di chi ha più bisogno, un ruolo di primo piano lo occupa anche la Farmacia comunale, guidata dal presidente Roberto Marchetti. La Farmacia, infatti, con sede sulla via Romana 21, accanto al supermercato Pam, a Badia Pozzeveri, ha voluto partecipare alla raccolta delle mascherine da distribuire alla popolazione. Così 500 sono state donate al Comune di Altopascio, che le sommerà alle altre messe a disposizione dalla Peuterey, già in consegna ai cittadini, casa per casa. Altre 100, inoltre, sono state donate ai volontari della Misericordia della cittadina del Tau, che svolge quotidianamente numerosi servizi di sostegno alla popolazione, a partire dalle persone più fragili, e 50 sono andate ai volontari del gruppo Fratres Altopascio.

Nella gara di solidarietà, inoltre, si inserisce anche la Podistica altopascese Tau, capitanata da Nilo Franceschini: l'associazione sportiva, punto di riferimento per il territorio, ha infatti acquistato a prezzo di costo 250 mascherine, donate poi alla Misericordia.

La Farmacia comunale ha complessivamente messo a disposizione della collettività circa 1000 dispositivi di sicurezza; altri sono regolarmente acquistabili in negozio.