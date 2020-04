Donate 200 mascherine protettive alla polizia stradale

Altri articoli in Piana

martedì, 21 aprile 2020, 15:51

Costituire un fondo di 250 mila euro per interventi per famiglie e imprese. Mettere al centro il sistema delle attività sviluppando un focus specifico partendo da quelle e da quei settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi come aziende calzaturiere, agriturismi, bar, ristoranti, artigianato e commercio

martedì, 21 aprile 2020, 13:58

"Siamo felici di informarvi - spiega Barbara Pisani, presidente dell'associazione La Bussola - che la signora Piera Casali ha deciso di devolvere la cifra raccolta dalla nostra associazione"

martedì, 21 aprile 2020, 13:55

lunedì, 20 aprile 2020, 15:30

È partita anche ad Altopascio la distribuzione delle mascherine, messe a disposizione gratuitamente per tutti i cittadini toscani dalla Regione, nei supermercati e nelle farmacie del paese

lunedì, 20 aprile 2020, 14:05

Cecchetti: ”Si tratta di opere importanti che andranno a ristrutturare completamente questi due edifici scolastici”. Lavori al via nel mese di giugno

domenica, 19 aprile 2020, 12:05

Anche l’Associazione Happy Porcari, conosciuta come organizzatrice del Carnovale Porcarese, ha voluto fare un piccolo gesto per manifestare la propria vicinanza alla comunità porcarese, in questo periodo di quarantena imposta dalle restrizioni del Covid-19