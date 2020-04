Estorsione e rapina tra 'risorse umane'

Altri articoli in Piana

giovedì, 16 aprile 2020, 14:29

Sono complessivamente 510 le famiglie capannoresi che nel 2019 hanno usufruito di agevolazioni tariffarie per il pagamento delle utenze domestiche, per il servizio raccolta rifiuti, e di 'misure anticrisi'

giovedì, 16 aprile 2020, 12:25

La prima seduta in videoconferenza, che sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Comune (www.youtube.com/user/ComuneCapannori) si terrà in sessione straordinaria lunedì 20 aprile

mercoledì, 15 aprile 2020, 17:35

Non solo libri: la Biblioteca di Altopascio trasferisce in rete anche i corsi appuntamenti ad arte, English book Club @your Library e alfabetizzazione informatica per i ragazzi. Un fermento di idee e di opportunità

mercoledì, 15 aprile 2020, 17:08

"Non basta posticipare a giugno la rata di aprile, a livello locale servono misure economiche più forti". Esordisce coì, in una nota, Matteo Petrini, consigliere comunale FDI Capannori.

mercoledì, 15 aprile 2020, 14:41

Sarà la "Cittadella dello sport" il primo grande cantiere del progetto di riqualificazione dell'area centrale di Capannori ad aprire nella "fase 2". Il via al primo lotto, che interesserà lo stadio, sarà dato entro il mese di giugno

mercoledì, 15 aprile 2020, 12:59

Con l'emergenza Coronavirus torna di estrema attualità il dibattito sulla sostenibilità ambientale e sul rapporto tra uomo ed ambiente salubre