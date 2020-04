Fermati di sera dalla polizia: multati in tre su un'auto

Altri articoli in Piana

mercoledì, 22 aprile 2020, 12:47

Del Carlo: ”Abbiamo scelto questa modalità per evitare che gli anziani e le persone con patologie o difficoltà debbano uscire di casa per procurarsi questi dispositivi di sicurezza”. Sono state fornite dalla Regione su diretta richiesta dell'amministrazione comunale

martedì, 21 aprile 2020, 22:27

Nella battaglia quotidiana contro il nemico invisibile, continuano le iniziative di cittadini e imprese che offrono il proprio supporto

martedì, 21 aprile 2020, 18:45

Anche la Romito Manifatture, azienda che cura la creazione e la produzione di capi di abbigliamento, con sede sulla via per Montecarlo (LU), ha deciso di fornire un personale contributo in questo momento particolare

martedì, 21 aprile 2020, 15:51

Costituire un fondo di 250 mila euro per interventi per famiglie e imprese. Mettere al centro il sistema delle attività sviluppando un focus specifico partendo da quelle e da quei settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi come aziende calzaturiere, agriturismi, bar, ristoranti, artigianato e commercio

martedì, 21 aprile 2020, 13:58

"Siamo felici di informarvi - spiega Barbara Pisani, presidente dell'associazione La Bussola - che la signora Piera Casali ha deciso di devolvere la cifra raccolta dalla nostra associazione"

martedì, 21 aprile 2020, 13:55