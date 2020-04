Finita la distribuzione delle mascherine a Porcari

Altri articoli in Piana

venerdì, 17 aprile 2020, 14:42

Maga sotto falso nome si spacciava per psicologa-psicoterapeuta e riceveva pazienti del tutto ignari della truffa: identificata e denunciata all'Autorità Giudiziaria una cinquantenne di Altopascio

venerdì, 17 aprile 2020, 12:09

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Lucca per i reati di rapina e tentata estorsione nei confronti di due albanesi e un marocchino

giovedì, 16 aprile 2020, 14:29

Sono complessivamente 510 le famiglie capannoresi che nel 2019 hanno usufruito di agevolazioni tariffarie per il pagamento delle utenze domestiche, per il servizio raccolta rifiuti, e di 'misure anticrisi'

giovedì, 16 aprile 2020, 12:25

La prima seduta in videoconferenza, che sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Comune (www.youtube.com/user/ComuneCapannori) si terrà in sessione straordinaria lunedì 20 aprile

mercoledì, 15 aprile 2020, 17:35

Non solo libri: la Biblioteca di Altopascio trasferisce in rete anche i corsi appuntamenti ad arte, English book Club @your Library e alfabetizzazione informatica per i ragazzi. Un fermento di idee e di opportunità

mercoledì, 15 aprile 2020, 17:08

"Non basta posticipare a giugno la rata di aprile, a livello locale servono misure economiche più forti". Esordisce coì, in una nota, Matteo Petrini, consigliere comunale FDI Capannori.