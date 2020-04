Piana



Già erogati 50 mila euro di buoni alimentari ad Altopascio

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:35

Cinquantamila euro di buoni spesa alimentari già erogati o in corso di emissione per un totale, a oggi, di 200 famiglie raggiunte e 350 domande ricevute.

Sta procedendo spedita l'erogazione dei buoni spesa da parte del Comune di Altopascio, che dispone di circa 110mila euro per sostenere tutti coloro che stanno subendo più di altri gli effetti economici del Coronavirus. Sono undici gli esercizi commerciali, tra supermercati e botteghe, che hanno aderito all'elenco delle attività che ricevono i buoni spesa: i cittadini scelgono il negozio che più preferiscono e, una volta ricevuto il buono, possono andare ad acquistare i beni di prima necessità. In particolare, il 15 per cento del contributo che viene erogato alle singole famiglie è destinato all'acquisto nei piccoli negozi di vendita al dettaglio, mentre l'85 per cento può essere speso nei supermercati.

"Il Pronto intervento sociale è all'opera da oltre da una settimana - commentano il sindaco, Sara D'Ambrosio e l'assessore al sociale, Ilaria Sorini -. Siamo stati tra i primi a essere pronti con il modulo per richiedere il buono e già da diversi giorni stiamo erogando i contributi, che permetteranno a molte famiglie, particolarmente colpite dagli effetti devastanti della crisi che stiamo vivendo, di fare la spesa con tranquillità. Oltre a questo, inoltre, abbiamo lanciato la colletta alimentare con i gruppi Caritas di Altopascio, Marginone e Spianate e con i Fratres di Spianate, coinvolgendo in questa operazione il supermercato Conad, che completa i pacchi-spesa con ulteriori prodotti e garantisce un 10 per cento in omaggio ai cittadini che vadano al supermercato per fare la spesa con i buoni erogati dal Comune".

Continua il lavoro del Pronto intervento sociale del Comune di Altopascio, che si occupa di raccogliere le domande e di erogare i buoni alimentari. Chi ha necessità di richiedere il buono, può collegarsi a questo link: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/domanda-per-buoni-spesa-ordinanza-685/ compilare il modulo e mandarlo per email a buonispesa@comune.altopascio.lu.it. Oppure può chiamare i numeri: 0583.216353; 0583.216907 (attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13; il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17).