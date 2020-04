Piana : altopascio



Giovane corriere ci ricasca: arrestato per spaccio

sabato, 25 aprile 2020, 13:58

I carabinieri di Altopascio hanno tratto in arresto un 26enne, italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Il giovane, dipendente di una società di spedizione, era stato già arrestato con il medesimo modus operandi nel mese di ottobre quando in Montecarlo era stato controllato dai carabinieri durante la sua regolare attività lavorativa. Nella circostanza fu trovato in possesso di 12 grammi di eroina, mentre altri 40 furono poi recuperati nella sua abitazione di Altopascio.



A distanza di quattro mesi, il giovane corriere ha cambiato società di spedizione, ma non tipologia di sostanza stupefacente trattata. Nella serata di ieri i carabinieri lo hanno controllato mentre si trovava in sosta con il suo furgone all’interno di un parcheggio di Altopascio, non lontano dalla sua abitazione. Alla vista dei militari ha tentato prontamente di disfarsi di un barattolo, all’interno del quale, una volta recuperato, sono stati rinvenuti grammi 65 di eroina, oltre che altro materiale atto confezionamento e spaccio.



Il 26enne, che in occasione dell’arresto precedente era stato rimesso in libertà dopo un periodo di arresti domiciliari, è stato in attesa dell’udienza di convalida associato alla casa circondariale di Lucca.