I donatori di sangue regalano ai postini di Capannori flaconi di gel igienizzante: "Grazie per quel pizzico di normalità"

giovedì, 2 aprile 2020, 17:29

di chiara bernardini

Se dovessimo trovare un aspetto positivo in tutto ciò che sta accadendo nel mondo sarebbe, senza alcun dubbio, la riscoperta del senso di appartenenza. Costretti all'isolamento fisico, le persone hanno rispolverato il significato di amore, riconoscenza e altruismo, scovando dentro sé l'importanza di dire "Grazie". Cinque lettere capaci di strappare un sorriso, migliorare la giornata di qualcuno che ne ha bisogno. Due sillabe che, negli ultimi anni, sembrava comportassero uno sforzo sovrumano. Ecco che, per l'appunto, se una cosa positiva la sta facendo questo tragico periodo storico è proprio l'annientamento della paura di gratitudine.



A confermarlo sono Claudia Berti del gruppo Fratres, donatori di sangue di Badia, Coselli, Guamo e Vorno e Daniele Barbacci del negozio Personalizzando di Lucca, insieme hanno regalato ai postini di Capannori una novantina di flaconi gel igienizzante per le mani. Spesso viene sottovalutato il rischio che quotidianamente questi corrono nell'inserire buste porta a porta, il più delle volte privi di ogni protezione. Non sono forze dell'ordine, non sono sanitari, ma sono essenziali e ogni giorno si svegliano consapevoli di essere esposti al pericolo di contagio. Ecco perché la commozione nel ricevere questi articoli disinfettanti è stata enorme.



"Un gesto bellissimo che ci ha riempito il cuore - spiegano i postini di Capannori Mauro Frediani e Aurora Santucci - Parliamo a nome di tutti i nostri colleghi, in un momento così tragico vedere gesti simili è meraviglioso". Chiunque nell'ultimo mese ha dovuto cambiare il proprio modo di vivere e ognuno di noi combatte la stessa battaglia in modo diverso. Nonostante la quotidianità totalmente stravolta c'è chi ancora riesce a regalare un "briciolo di normalità, oggi così lontana".



Queste parole di Claudia Berti nella lettera che accompagna i flaconi in dono: "Grazie al vostro impegno quest'assurda situazione continua ad avere un briciolo di normalità. Vi siamo vicini anche se distanti e per ogni lettera che metterete nelle nostre cassette condivideremo nel cuore la consapevolezza di superare insieme anche questa dura prova".