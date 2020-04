I Fratres Altopascio regalano le mascherine ai donatori

Altri articoli in Piana

giovedì, 2 aprile 2020, 17:29

Se dovessimo trovare un aspetto positivo in tutto ciò che sta accadendo nel mondo sarebbe, senza alcun dubbio, la riscoperta del senso di appartenenza. Costretti all'isolamento fisico, le persone hanno rispolverato il significato di amore, riconoscenza e altruismo, scovando dentro sé l'importanza di dire "Grazie"

giovedì, 2 aprile 2020, 17:28

Nella catena di solidarietà che vede protagonista Altopascio, tra volontari, associazioni, privati cittadini e aziende che hanno deciso di fare la propria parte in favore di chi ha più bisogno, un ruolo di primo piano lo occupa anche la Farmacia comunale, guidata dal presidente Roberto Marchetti

giovedì, 2 aprile 2020, 17:16

L'obiettivo è semplice: non lasciare soli gli anziani, non far perdere loro quella quotidianità e quelle abitudini che per molti hanno anche significato un miglioramento delle proprie condizioni e garantire loro assistenza e supporto

giovedì, 2 aprile 2020, 16:12

In questo momento di gravissima emergenza il Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca si è attivato cercando concretamente di dare un proprio contributo

giovedì, 2 aprile 2020, 14:03

Domenico Caruso, consigliere leghista di Capannori, prende atto del fallimento dell'UE e invita il comune a rimuovere la bandiera dall'aula del consiglio e dagli uffici

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:01

Fermato, multato e denunciato un quarantenne della Valdinievole che stamani è stato trovato dalla Polizia Municipale di Altopascio mentre vendeva, abusivamente, pane e focaccia casa per casa, senza essere intestatario di attività commerciale o artigianale