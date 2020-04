Montecarlo, donati mille euro al reparto terapia intensiva dell'ospedale San Luca di Lucca

Altri articoli in Piana

martedì, 31 marzo 2020, 16:52

È attivo il Pronto intervento sociale del comune di Altopascio, che garantisce un aiuto concreto e immediato a tutti quei cittadini di Altopascio che si trovano in una situazione di difficoltà economica a causa del coronavirus e che, per questo motivo, non riescono ad acquistare generi di prima necessità

martedì, 31 marzo 2020, 14:51

L'attività si concentra sul controllo del territorio, in particolare per il rispetto delle norme riguardanti gli spostamenti, con tre pattuglie per turno che verificano le autocertificazioni degli automobilisti e controllano le attività commerciali aperte, affinché siano evitati gli assembramenti, e le attività che devono rimanere chiuse

martedì, 31 marzo 2020, 13:27

Un dato positivo emerge da una ricerca condotta nelle farmacie della piana: attualmente la maggior parte delle attività dispongono di mascherine chirurgiche a prezzi che si aggirano tra i 2 euro e i 2,50 euro, o stanno attendendo il loro arrivo tra mercoledì e venerdì

lunedì, 30 marzo 2020, 15:45

Un aiuto concreto a tutti quei cittadini di Capannori che sono in difficoltà economica a causa dell'emergenza Coronavirus e che non riescono ad acquistare generi di prima necessità, come cibo e medicinali

lunedì, 30 marzo 2020, 15:33

Riempire virtualmente la bacheca Facebook della Biblioteca comunale "A. Carrara" di Altopascio con i disegni "dalla quarantena", realizzati dai bambini e dai ragazzi del territorio. È questa la nuova iniziativa promossa dal personale della Biblioteca e dall'ufficio cultura della cittadina del Tau

lunedì, 30 marzo 2020, 14:21

Il sindaco Menesini segua l'esempio dei colleghi di Porcari e Altopascio, che proprio in questi giorni hanno deciso di distribuire mascherine ai nuclei familiari dei rispettivi Comuni