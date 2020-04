Piana



Nuova scuola elementare di Badia Pozzeveri: aggiudicati i lavori per circa due milioni di euro

venerdì, 10 aprile 2020, 16:50

Aggiudicati i lavori per la realizzazione della nuova scuola elementare di Badia Pozzeveri, che sorgerà in località Agliaio. La determina, già pubblicata, rende più vicino l'avvio del cantiere per la costruzione della scuola, che rappresenta una delle opere più attese dell'amministrazione D'Ambrosio. Emergenza Covid-19 permettendo, infatti, l'amministrazione comunale ha intenzione di partire con i lavori prima della fine di giugno.

"Per legge, una volta effettuata l'aggiudicazione della gara, devono passare 35 giorni per permettere altre ditte partecipanti di presentare eventuali ricorsi - spiegano il sindaco, Sara D'Ambrosio e l'assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci -. In questo momento le ditte sono chiuse e il mondo dell'edilizia è fermo e quindi anche i 35 giorni sono sospesi per effetto del decreto Cura Italia e come conseguenza all'emergenza Coronavirus. Noi siamo pronti per firmare il contratto con la ditta che si è aggiudicata la gara e partire con i lavori. La nuova scuola sarà totalmente eco-compatibile, energicamente autosufficiente, antisismica, sostenibile dal punto di vista ambientale, luminosa e spaziosa: un luogo funzionale per gli studenti, per gli insegnanti, per il personale scolastico, ma anche uno spazio bello per la frazione. Anche per questo motivo abbiamo sempre sostenuto la strada della costruzione ex novo, così come più volte richiesto anche dagli stessi abitanti di Badia Pozzeveri, invece di procedere con l'ampliamento della struttura esistente, come sostenuto dalla precedente amministrazione. Questo ci permetterà di ottenere standard qualitativi davvero elevati".

L'opera, la cui gara per l'affidamento dei lavori è stata condotta dalla Centrale unica committenza della Provincia di Lucca grazie anche all'impegno dell'ufficio comunale lavori pubblici che ha preparato tutti gli atti, prevede un importo di circa due milioni di euro, finanziati per un milione e 90mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per 650mila euro dalla Regione Toscana e per la parte restante dal Comune di Altopascio.

La nuova scuola sarà composta da 5 classi di circa 80 metri quadrati l'una, un grande spazio connettivo centrale (più di 300 metri quadrati), uno spazio motorio, un patio interno per l'orto didattico e ampi spazi per i laboratori per un totale di oltre 1100 metri quadrati. Sarà ecologica, autosufficiente al cento per cento, realizzata secondo i più alti standard di progettazione, accessibile, avrà un terzo di superfici vetrate e la zona sarà composta dal 55 per cento di aree verdi. Sarà la prima scuola della provincia di Lucca e della regione ad adottare il progetto "mensa in classe" quale metodo unico per il servizio di refezione scolastica, grazie al quale i bimbi, come concordato con gli stessi docenti e in linea con quanto sta già accadendo in alcune aule dell'attuale scuola elementare di Badia, pranzeranno direttamente in aula, ricreando a tutti gli effetti quello che vivono quotidianamente a casa e trasformando così il momento mensa in un programma educativo basato sull'autonomia e sulla solidarietà fra compagni di classe.